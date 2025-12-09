Maresca: “Eravamo in controllo. Abbiamo subito gol evitabili”

09/12/2025 | 23:56:53

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Purtroppo abbiamo subito due goal evitabili. Avevamo anche giocato bene però purtroppo siamo calati nel finale dove l’Atalanta ha ribaltato tutto”.

Sconfitta fatale per stare tra le prime otto? “La partita è finita e dobbiamo concentrarci soltanto sulla partita di sabato per riscattarci nella maniera migliore. Dobbiamo pensare partita per partita: è chiaro che per entrare tra le prime 8 serve vincere due partite”.

Come sta Fofana? “Ha ricevuto una botta nell’occhio. Valuteremo poi nei prossimi giorni”.

Cosa le ha colpito di più dell’Atalanta? “Credo che l’Atalanta sia cambiata nel corso degli anni. Tuttavia è da diversi anni che hanno una filosofia chiara e che continuerà a fare bene”.

Dove bisogna migliorare? “Sicuramente abbiamo subito dei goal evitabili. Quando abbiamo concesso all’Atalanta siamo poi crollati”.

Che difficoltà ha riscontrato contro l’Atalanta? “Abbiamo affrontato una squadra aggressiva. Non abbiamo concesso tanto, poi è chiaro che i goal hanno cambiato completamente la gara. Quello che dobbiamo fare è vincere la prossima gara”.

Quanto hanno influenzato i cambi? “L’entrata di Adarabioyo è stata forzata considerando l’andamento del match. Ora dobbiamo guardare avanti”.

Foto: sito Chelsea