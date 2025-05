Maresca: “Enzo Fernandez resta con noi, è uno dei capitani del Chelsea”

23/05/2025 | 18:00:56

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha così risposto alla domanda sul futuro di Enzo Fernandez: “Sì, resta. È un giocatore chiave per noi. È uno dei capitani, uno dei leader, ed è stato molto bravo in questa stagione. Può fare ancora meglio la prossima stagione, fin dal primo giorno. Niente da dire sulle speculazioni di mercato. È concentrato su di noi, e questa è la cosa più importante”.

Foto: Instagram Enzo Fernandez