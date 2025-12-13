Maresca: “E’ importante vincere le partite, con Palmer siamo più forti”

13/12/2025 | 18:36:07

Il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha parlato a Sky Sports di Palmer e del momento dei Blues: “Sono felice. È importante vincere le partite dopo due o tre gare senza vittoria. È importante per i giocatori. Siamo felici. Penso che la reazione sia stata buona. I giocatori vogliono vincere ogni partita. A volte lottiamo un po’ di più, a volte siamo in grado di vincere la partita. Penso che in questo momento fosse molto. Abbiamo detto molte volte con Cole che siamo una squadra migliore. Sfortunatamente è stato fuori per molte partite per noi, ma ora è tornato e di sicuro ci aiuterà. Per ora non può ancora giocare più volte a settimana”.

Foto: Instagram Chelsea