Maresca e il Chelsea, addio dopo i successi: in bacheca Conference League e Mondiale per Club

01/01/2026 | 16:11:39

Maresca e il Chelsea si dicono addio, il tecnico dei Blues esce di scena dopo aver riportato i londinesi alla vittoria. Il tecnico è infatti riuscito a portare in bacheca due trofei, prima la Conference League (battendo il Betis) e poi il Mondiale per club (il trionfo sul PSG), oltre a riportare i Blues nell’Europa che conta. La situazione è precipitata negli ultimi giorni, ma la tensione durava da un pezzo, resa pubblica a metà dicembre dallo stesso tecnico col commento sulle sue “peggiori 48 ore da quando sono in questo club”.

Foto: Instagram Chelsea