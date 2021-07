Maresca: “Dovremo immedesimarci nella realtà della B. Buffon? E’ qui con grande entusiasmo”

Enzo Maresca, allenatore del Parma, ha parlato così ai microfoni di SkySport della stagione che sta per iniziare: “Dovremo essere bravi ad immedesimarsi nella realtà della Serie B. Un campionato dove anche nella passata stagione anche le squadre con calciatori che apparivano di livello superiore hanno fatto fatica. Adesso il mio obiettivo è far assimilare le mie idee e il mio metodo alla squadra.

Guardiola? È il più bravo al mondo, l’ho conosciuto da vicino e ho avuto la conferma. ha cambiato il calcio in ogni nazione in cui ha lavorato. Ha una passione infinita nel provare a fare cose diverse.

Buffon? Ho trovato un Gigi con grande entusiasmo e un po’ meno matto rispetto a quando l’ho conosciuto da giocatore. Si è messo a disposizione e ha grande voglia d’iniziare. Personaggi come lui migliorano tutto l’ambiente e tutte le persone che gravitano nel nostro ambiente.

Vazquez? Abbiamo idee. Franco ha qualità ma non è l’unico e su questo vogliamo puntare. Gasperini? E’ stato un esempio del nostro calcio in tutta Europa ed è un vanto”.