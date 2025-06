Maresca dopo il debutto al Mondiale per Club: “Atmosfera un po’ strana, serve tempo”

17/06/2025 | 10:41:28

Il Chelsea ha battuto il LAFC 2-0 nel match inaugurale del Mondiale per Club, ma per Enzo Maresca la serata è stata tutt’altro che perfetta. Intervenuto in conferenza stampa post-partita al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, il tecnico italiano ha raccontato un debutto particolare: “L’atmosfera non era quella che ci aspettavamo, non sembrava una partita di torneo mondiale, ma è normale, il format è nuovo, serve tempo,” ha spiegato Maresca. Nonostante la vittoria netta, firmata da Pedro Neto ed Enzo Fernández, il tecnico ha chiesto alla squadra di alzare il livello contro il Flamengo, prossimo avversario nella seconda gara del girone: “Contro il Flamengo servirà qualcosa in più, anche dal punto di vista emotivo. Speriamo che l’ambiente sia più caldo, più da grande evento.” Maresca ha parlato anche dell’aspetto mentale: “In un torneo così breve devi entrare subito in clima. Noi abbiamo iniziato bene, ma dobbiamo crescere in tutto.” Foto: Instagram Chelsea