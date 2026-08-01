Maresca: “Daremo il massimo per vincere titoli. Voglio migliorare il livello dei miei giocatori”

01/08/2026 | 23:30:57

Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, ha parlato dopo il ko ai rigori contro l’Inter.

Le sue parole: “Cercheremo di dare il massimo per vincere titoli in questa stagione. La Premier League è uno dei titoli per cui dobbiamo lottare fino alla fine. Per quanto riguarda le nostre possibilità di vincere il campionato, è troppo presto per dirlo. Quello che mi piace è aiutare i giocatori a migliorare giorno dopo giorno. Perché se migliori i giocatori, la squadra diventa più forte. Sono molto contento, sì. Molto contento della prestazione e molto contento di essere a Hong Kong in questo viaggio con tanti tifosi, ieri alla seduta di allenamento e oggi alla partita. Sono molto felice di questo”.

Foto: X Manchester City