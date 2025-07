Maresca: “Contro il PSG sarà una partita a scacchi. Joao Pedro? Ha qualità eccezionali”

12/07/2025 | 09:44:51

Alla vigilia della finale del Mondiale per Club, Enzo Maresca ha parlato così: “A livello tattico, non credo nelle mosse di scacchi durante le partite, ma il mister deve reagire quando l’altro reagisce”. Ha spiegato di essere un appassionato di scacchi e di vedere molte analogie con il calcio: “Amo veramente gli scacchi e vedo molte somiglianze tra scacchi e calcio” Il tecnico del Chelsea ha elogiato il PSG e il suo allenatore: “Per me e per molti appassionati di calcio, il PSG e il loro allenatore sono un riferimento. Credo che abbiano una squadra incredibile, e l’allenatore è, insieme a Pep Guardiola, il migliore al mondo in questo momento. È una squadra composta da giocatori incredibili. Sarà una grande sfida, ma abbiamo il nostro stile e abbiamo già mostrato come vogliamo giocare”.Maresca ha anche parlato dell’eventuale impiego di Joao Pedro, nuovo acquisto da 60 milioni: “Joao Pedro è un giocatore molto bravo. L’abbiamo preso perché pensiamo che ci aiuterà. Ha grande qualità. Abbiamo 48 ore prima della finale, abbiamo diverse opzioni. Vedremo se giocherà”. Infine, ha concluso con una riflessione serena sulla sfida: “Ovviamente, sarà una partita difficile contro Luis Enrique, ma cercheremo di goderci la sfida, sicuramente”.

Foto: Instagram Chelsea