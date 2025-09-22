Maresca: “Cole va valutato giorno per giorno. Il numero di infortuni al Chelsea? Colpa del Mondiale”

22/09/2025 | 17:59:37

Il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha parlato in conferenza stampa della situazione Palmer: “Cole? Lo valutiamo giorno per giorno. È una situazione che dobbiamo gestire. Se avessi Caicedo con un piccolo problema e, per esempio, Romeo (Lavia) in forma o Dario Essugo in forma, allora la potrei controllare, facendo giocare altri e facendo riposare Moi. Ma in questo momento Dario e Romeo sono infortunati. Ci troviamo in una situazione nuova per noi a causa del Mondiale per Club, quindi non sappiamo come sarà questa stagione in termini di infortuni. Non credo che il numero di infortuni che abbiamo sia casuale. Dobbiamo cercare di imparare e gestire la situazione”.

Foto: Instagram Chelsea