Maresca-Chelsea: trattativa no stop e svolta vicina

Il Chelsea ha individuato da giorni in Enzo Maresca l’allenatore giusto per ripartire. E Maresca ha già dato il via libera dopo aver riportato il Leicester in Premier, vuole alzare l’asticella personale. Adesso ci saremmo le ultime valutazioni dei Blues e soprattutto gli accordi con il Leicester visto che c’è una clausola di rescissione di circa 10 milioni, passaggio indispensabile per arrivate alla definizione. Ma Maresca viaggia sempre più verso il Chelsea…

Foto: Twitter Leicester