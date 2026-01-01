Maresca-Chelsea, il momento più difficile. Gli scenari

01/01/2026 | 12:42:29

Enzo Maresca e il Chelsea: è il momento più difficile da quando l’allenatore siede sulla panchina dei Blues. Al punto che il Mondiale per Club vinto appena la scorsa estate e la Conference League alzata in cielo sembrano davvero ricordi sbiaditi. Il pareggio contro il Bournemouth ha fatto la differenza, per tutta la giornata di ieri processi e critiche, confronti e decisioni che dovrebbero portare all’addio dell’allenatore italiano ancor prima della prossima gara in casa del Manchester City. Le incomprensioni tra Maresca e il club vanno ben oltre le normali critiche social, sono l’anticamera di una separazione che deve essere soltanto certificata.

Foto: sito Chelsea