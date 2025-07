Maresca cerca il secondo trofeo. Nella prima conferenza al Chelsea disse: “Qui si deve vincere”

13/07/2025 | 11:04:03

Enzo Maresca cerca il secondo trofeo della sua carriera da allenatore dopo la Conference League vinta contro il Real Betis. E fin dalla sua prima conferenza stampa da allenatore del Chelsea, l’ex centrocampista di Torino e Juventus dimostrò di avere le idee chiare: “Quando arrivi in un club come il Chelsea, sai che è un club che deve vincere. Faremo del nostro meglio per essere lì, per combattere e competere con i club che in questo momento stanno vincendo e lottando per vincere titoli”. Questa volta l’ostacolo davanti sarà ai limiti del sormontabile, visto che i Blues si troveranno davanti nella finale del Mondiale per Club i campioni d’Europa in carica del PSG.

Foto: Instagram Chelsea