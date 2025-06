Maresca: “Caso doping di Mudryk? Mi fido di tutti i miei calciatori”

19/06/2025 | 22:15:16

Il Chelsea si prepara alla seconda sfida del proprio Mondiale per Club. Dopo il 2-0 dell’esordio contro il LAFC, i Blues affronteranno domani alle 20 il Flamengo. Il manager del club inglese, Enzo Maresca, in conferenza stampa ha avuto modo di parlare di Mykhailo Mudryk, dopo che l’attaccante è stato accusato di aver violato le norme antidoping della Federcalcio inglese: Mischa è un giocatore del Chelsea e, in quanto giocatore del Chelsea, mi fido di tutti i giocatori del Chelsea”.

Poi ha proseguito: “Ho parlato con Mischa durante la finale della Conference League in Polonia, ma da allora non ci siamo più rivisti. Quando gli ho parlato stava abbastanza bene, non l’ho visto preoccupato o non in forma, stava bene, ma non gli ho più parlato da quel giorno, quindi non so come stia adesso”.

Foto instagram Mudryk