Maresca: “Buone sensazioni, sarà complicato. Ma vogliamo vincere la Conference”

28/05/2025 | 20:55:35

“Le sensazioni sono buone. Sappiamo che sarà complicato, ma proveremo a vincere”. Così Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha esordito ai microfoni di Movistar Plus a pochi minuti di distanza dal calcio d’inizio della finale di Conference League contro il Betis Siviglia: “Penso che siano due culture diverse. Conosciamo bene quella spagnola, quella inglese è diversa, ma non vuol dire che manchi l’entusiasmo. Cerchiamo sempre di controllare la partita, di avere il possesso del pallone. So che anche Manuel (Pellegrini, ndr) vuole lo stesso, quindi vediamo cosa succede”.

Foto: twitter Chelsea