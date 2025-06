Maresca avverte: “È impossibile allenarsi con questo caldo, ma vogliamo vincere contro l’Espérance”

24/06/2025 | 13:45:03

Alla vigilia della sfida decisiva contro l’Espérance de Tunis, il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha parlato in conferenza stampa sottolineando le difficoltà incontrate dalla squadra a causa delle alte temperature a Filadelfia: “È impossibile allenarsi al 100% in queste condizioni. Abbiamo dovuto ridurre le sessioni e usare ventilatori industriali per cercare di mantenere l’energia”. Nonostante il caldo e le condizioni difficili, Maresca ha chiarito quanto sia importante questa partita: “Un pareggio potrebbe bastare per passare agli ottavi, ma una vittoria ci permetterebbe di consolidare la nostra posizione nel torneo”. Per la formazione, l’attaccante Liam Delap, nuovo acquisto da 30 milioni di sterline, partirà titolare soprattutto dopo la squalifica di Nicolas Jackson. Lo stesso Delap si è detto entusiasta dell’opportunità: “Ho scelto di giocare questo Mondiale per Club anziché l’Europeo Under-21 perché voglio adattarmi alla squadra e dimostrare il mio valore”.

Foto: Instagram Chelsea