Maresca: “Aver riportato il Chelsea al vertice è una soddisfazione. La Conference? Ho convinto i ragazzi che fosse la competizione più importante del mondo”

12/10/2025 | 18:55:12

Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato al Festival dello Sport. Queste le sue parole sull’arrivo al Chelsea e sui titoli vinti:

“Essere l’allenatore del Chelsea? Parliamo di una delle società più importanti al mondo, che negli ultimi anni ha attraversato un periodo difficile per varie ragioni. Alla firma sentivo la pressione di essere l’unico italiano a non aver ancora vinto qui, ma per fortuna è andata diversamente: riportare questo club al vertice è stata una grande soddisfazione. La vittoria del Mondiale per club? Contro il PSG abbiamo disputato una partita straordinaria; era la classica situazione in cui tutti davano loro come favoriti, e invece abbiamo battuto quella che considero al momento la squadra più forte del mondo. La vittoria della Conference League? Era l’unica competizione che potevamo realisticamente vincere. Ho convinto i miei ragazzi che fosse la più importante al mondo. E così abbiamo conquistato due titoli in due mesi”.

Foto: Instagram Chelsea