Maresca alla vigilia di Manchester City-Napoli: “Vogliamo chiudere tra le prime otto. De Bruyne? È un top player”

23/11/2026 | 14:20:23

Enzo Maresca ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League tra Manchester City-Napoli, in programma domani. Il tecnico dei Citizens ha parlato anche del momento attraversato dalla squadra, reduce da quattro partite consecutive senza vittorie, e dell’obiettivo di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Tra i primi argomenti affrontati c’è il ritorno da avversario di Kevin De Bruyne, oggi al Napoli: “Ho ottimi ricordi, è un top player, un giocatore eccezionale, uno dei più importanti qui al City. Siamo contenti di rivederlo, sarà il benvenuto”. Maresca ha poi analizzato il momento della sua squadra: “Noi vogliamo sempre vincere, a prescindere dalla competizione. Veniamo da quattro partite di fila senza vittorie e questo è un peccato. Domani dobbiamo continuare il nostro percorso”. L’allenatore ha infine chiarito quanto sia importante raggiungere il piazzamento tra le prime otto nella fase campionato: “La cosa importante è qualificarsi, poi anche se non si finisce tra i primi otto c’è lo spareggio. Però già giochiamo tante partite, quindi il nostro obiettivo è finire tra i primi otto per evitare di giocarne altre due”.

foto: x Manchester City