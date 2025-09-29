Maresca: “Affrontare Mourinho è un privilegio. Benfica? Sarà una partita diversa da quella del Mondiale per Club”

29/09/2025 | 15:57:55

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica, il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Affrontare Mourinho? È un onore assoluto. Ha scritto la storia in Champions League, con l’Inter, in Inghilterra e in Portogallo in maniera importante. Non è solo una leggenda in questo club, ma lo è in molti club. Sarà un privilegio affrontare José domani. Il Benfica? Hanno giocato tre o quattro partite con José Mourinho. Purtroppo, tutte le partite che ho iniziato a guardare erano con l’ex allenatore. Ho anche visto alcune partite quando José era al Manchester United o alla Roma, ma di sicuro sarà una partita completamente diversa rispetto a quella del Mondiale per Club.”

Foto: Instagram Chelsea