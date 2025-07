Maresca: “Abbiamo vinto nei primi dieci minuti. Non ho parole per i ragazzi”

14/07/2025 | 00:20:43

Il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Psg vinto per 3-0 e valido per la finale del Mondiale per Club: “Non ho parole per i ragazzi, se lo sono meritato. Abbiamo vinto nei primi dieci minuti. All’inizio abbiamo proprio impostato il ritmo, siamo stati veramente bravi, poi dopo anche con le condizioni e il tempo che c’erano abbiamo continuato per tutta la partita”.

Su Palmer: “Oggi gli abbiamo trovato la perfetta posizione per dargli più spazio e per attaccare, sono contento per lui così come per tutti quanti, fantastici”.

Infine: “Sono molto contento ma ancora di più perchè abbiamo tre settimane di vacanza”.

Foto: Instagram Chelsea