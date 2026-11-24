Maresca: “Abbiamo un problema difensivo chiaro e dobbiamo risolverlo. Dopo dieci anni di Guardiola non è facile”

24/11/2026 | 23:46:35

Le parole di Enzo Maresca a Sky Sport: “Il problema difensivo è abbastanza chiaro e dobbiamo risolverlo. Per il resto sono abbastanza sereno, sempre difficile attaccare un blocco basso come quello del Napoli. Facile non è, dopo 10 anni con lo stesso allenatore è difficile per noi come per l’Arsenal dopo Wenger. Ci vuole un po’ di tempo, sono alla ricerca dell’equilibrio giusto tra parte offensiva e difensiva. Sto provando a mantenere le cose semplici come in passato”.

foto x city