Maresca: “Abbiamo speso tanto, ma incassato tantissimo. Ad Haaland basta dare una palla e lui segna”

08/09/2026 | 23:48:03

Enzo Maresca commenta così la vittoria in trasferta sul campo del Porto targata Haaland a Sky Sport: “Il Porto è una squadra che gioca bene, li abbiamo pressati alti e abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo tanti giocatori nuovi e stiamo cercando di capire cosa migliorare. Il club mi ha ricordato che abbiamo speso tanto ma abbiamo anche incassato molto, vediamo partita dopo partita. Haaland è sempre lì, noi creiamo e lui fa gol”.

Foto: X City