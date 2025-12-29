Maresca: “Abbiamo perso troppi punti da una situazione di vantaggio. Dobbiamo lavorare su questo”

29/12/2025 | 22:28:55

Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato in conferenza stampa sul momento dei Blues.

Queste le sue parole: “Abbiamo perso 11 punti da una situazione di vantaggio. Si tratta solo di capire il motivo. Quando qualcosa continua a succedere, non è casuale. Dobbiamo capire perché. Indipendentemente dal fatto che stiamo vincendo, pareggiando o perdendo, quando subiamo un gol perdiamo un po’ di controllo: queste situazioni vanno gestite meglio”.

Il tecnico italiano ha poi parlato nello specifico della partita contro l’Aston Villa, ha dichiarato: “Non sono molte le squadre che creano così tante occasioni contro l’Aston Villa mentre loro nel primo tempo non hanno creato nulla. Onestamente, il risultato non riflette i 10 punti di differenza con loro”.

Foto: sito Chelsea