Maresca: “A Parma allenavo in 4 lingue diverse. Mi dispiace come sia finita”

Enzo Maresca alla Gazzetta dello Sport è tornato a parlare della sua esperienza a Parma. Ecco le sue parole: “Mi piaceva l’idea di tornare in Italia dopo tanti anni. Purtroppo non è andata come speravo: prendiamo 14 giocatori nuovi, è una squadra giovane con ambiente internazionale, facevo gli allenamenti in 4 lingue, non era immediato far passare certi concetti. La partenza è stata complessa e da fuori c’era la tendenza a vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto. È finita dopo 13 partite, mi è dispiaciuto, continuo a pensare che eravamo sulla strada giusta”.

Foto: enzo Maresca sito Manchester City