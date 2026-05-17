Marcus Thuram: “Dopo la sosta il cambio di passo. Mio fratello? Dispiace ma è bravo e avrà le sue soddisfazioni”

17/05/2026 | 18:44:11

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la festa scudetto.

Le sue parole: “E’ vero che dopo la sosta ci siamo parlati e abbiamo deciso di fare marcia in avanti e di fare tutto per vincere questo scudetto”.

Tu e Lautaro potevate giocare nell’Inter del 2010? “Forse potevamo fare le partite di coppa. Paragonare le epoche è sempre difficile: l’Inter ha sempre avuto grandi giocatori e sono fiero di far parte di questa storia”.

Tuo fratello non andrà al Mondiale: come lo hai consolato? “Ogni giocatore vuole fare il Mondiale, deve continuare a lavorare e ha tutto per arrivare ad altissimi livelli”.

Foto: Instagram Thuram