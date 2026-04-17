Marcos Senesi obiettivo concreto del Tottenham

17/04/2026 | 12:23:12

Secondo David Ornstein di The Athletic il difensore in scadenza di contratto con il Bournemouth Marcos Senesi è un obiettivo concreto del Tottenham di De Zerbi, ma la condizione ovviamente è quella che gli Spurs possano salvarsi. Ci sono stati dei contatti che possono portare a un accordo. Ricordiamo che la Juventus è stata a lungo in corsa per Senesi, senza trovare le intese, dopo averlo trattato già la scorsa estate. Ma le richieste economiche del centrale difensivo e la volontà di restare in Premier per il momento hanno fatto la differenza.

Foto: Twitter Bournemouth