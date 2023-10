Marcos Leonardo: “Mi sento pronto per giocare in un grande club europeo”

Marcos Leonardo, attaccante del Santos , è tornato ha parlare del suo futuro in un’intervista al quotidiano sportivo AS tornando sulle vicende estive, quando è stato molto vicino alla Roma prima che il club brasiliano si opponesse del tutto. Ecco uno stralcio della sua intervista:

“Mi sento pronto per giocare in un grande club e in un grande campionato europeo. Vedo altri giovani che si sono già trasferiti. Lo scorso agosto ero molto vicino al trasferimento, c’era un progetto sportivo interessante che mi è piaciuto. Le cose non sono andate bene, ma sono molto professionale e continuerò a fare del mio meglio mentre sono qui. Il mio approccio è sempre stato questo. Fai il meglio che puoi sul campo in modo professionale”.

Foto: Instagram Marcos Leonardo