Arrivano conferme dalla Spagna: Marcos Alonso vicino al prestito all’Atletico Madrid

Marcos Alonso, terzino sinistro del Chelsea, è ormai fuori da diverso tempo dai piani di Lampard e il suo addio a gennaio sembra quasi scontato. Lo spagnolo, che oggi ha compiuto 30 anni, non scende in campo dal 26 settembre e ha chiesto al club di poter andare a giocare. Dall’Inghilterra e dalla Spagna di parla di trattative già a buon punto tra Chelsea e Atletico Madrid: sia l’Independent che As spiegano che i due club stanno ragionando su un prestito fino a fine stagione. A Simeone il calciatore piace e farebbe anche molto comodo visto che sulla corsia sinistra può contare solo su Renan Lodi e sul giovane Manu Sanchez.

Foto: Twitter Chelsea