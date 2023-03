Marcolini (ct Malta): “L’Italia si era spaventata poi ha preso in mano la gara. Era normale, i valori sono diversi”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il commissario tecnico di Malta, Michele Marcolini, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Italia: “Il risultato non mi può mai far contento. I valori in campo sono completamenti diversi e alla fine la mia squadra ha fatto la partita che doveva fare. Abbiamo fatto fare una grande parata a Donnarumma e alla prima occasione abbiamo subito il gol. I ragazzi però hanno continuato a fare quello che avevo chiesto, è normale che contro una grande squadra come l’Italia andare sotto diventa tutto difficile. Noi abbiamo cercato di essere più propositivi possibili, il rimpianto è che quelle volte che ci siamo riusciti siamo mancati nell’ultima decisione. Alla fine l’Italia e l’Italia, per noi era un Everest da scalare e i ragazzi hanno fatto una buona prestazione”.

Poi ha proseguito parlando degli Azzurri: “Si sono spaventati un attimo però poi dopo hanno preso il controllo della partita come normale che fosse. I valori sono quelli che sono, non c’era la possibilità che l’Italia venisse a prendere sottogamba questa partita dopo la gara contro l’Inghilterra. Nel secondo tempo hanno gestito e noi abbiamo cercato di gestire la nostra gara”.

Foto: Instagram Marcolini