Marcolini al Chievo, un ritorno annunciato: pole acquisita e mantenuta da giorni

Il Chievo riparte da Michele Marcolini in panchina. Un ritorno annunciato, considerato che l’allenatore classe ’75 aveva acquisito e mantenuto la pole da diversi giorni. Per lui si tratta di un ritorno a casa: Marcolini ha infatti giocato con la maglia del Chievo dal 2006 al 2011, cinque stagioni di assoluto livello che lo hanno visto protagonista anche in B, dove realizzò 7 gol nella stagione 2007/2008. Ora il club clivense dopo la retrocessione in cadetteria ripartirà da Marcolini, reduce dalla seconda parte della passata annata trascorsa sulla panchina dell’AlbinoLeffe.

