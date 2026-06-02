Marco Silva saluta il Fulham: “Prima o poi tornerò, non vi dimenticherò mai”

02/06/2026 | 21:39:29

Marco Silva dopo cinque anni si separa dal Fulham, la lettera del tecnico ai tifosi dopo l’ufficialità: “Ai nostri tifosi, fin dal primo giorno vi ho chiesto di essere sempre con noi. Ed è quello che avete fatto in questi ultimi cinque anni. Insieme abbiamo raggiunto molti traguardi. Io e il mio staff abbiamo sempre sentito il vostro sostegno. Non lo dimenticheremo mai. Il Fulham rimarrà sempre nel mio cuore e prima o poi tornerò a Craven Cottage”.

foto x fulham