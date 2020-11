Marco Rossi: “Szoboszlai? Ha un dono, in passato è stato vicino al Milan”

Marco Rossi, ct dell’Ungheria, è intervenuto a Radio Punto Nuovo e ha parlato tra le altre cose di Dominik Szoboszlai ormai in procinto di lasciare il Salisburgo. Queste le parole del tecnico italiano: “Ha un talento innato, un dono. Ha capacità balistiche uniche, faccio fatica a vedere qualcuno che calcia come lui nei migliori campionati. vede molto bene lo sviluppo, ma deve migliorare nella fase difensiva. In passato è stato molto vicino al Milan, ma anche il Napoli ha mostrato interesse. Italia? Sono felice per Mancini, mi piace molto la sua Nazionale e ha convocato giovani talenti.”

Foto: RB Salisburgo Twitter