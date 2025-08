Fiorentina, parla il CT Marco Rossi: “Il Paksi sarà sicuramente più rodato. Vi svelo il motivo”

05/08/2025 | 12:15:24

La Fiorentina, come annunciato nella giornata di ieri, potrebbe affrontare nei play-off di Conference League il Paksi, formazione ungherese che il CT Marco Rossi conosce bene. Il commissario tecnico della nazionale dei Magiari è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, “consigliando” cautela alla Viola: “Stanno disputando (il Paksi) ottime annate, condite da risultati importanti avendo vinto le ultime due coppe d’Ungheria meritatamente. È un avversario soprattutto a inizio campionato da prendere con le pinze”. Secondo Rossi, la squadra allenata da György Bognár potrebbe sfruttare un vantaggio: “Oggi il calcio è principalmente forza fisica e velocità, quindi la condizione atletica è fondamentale. Il 21 agosto il Paksi sarà sicuramente più rodato considerando che il campionato è iniziato da un bel po’. Se lo sottovaluti ti prendi dei rischi, basti pensare all’anno scorso e allo spareggio contro la Puskas Akademia”. In merito al possibile uomo da tenere a bada: “Bode?Si parla di un giocatore di quasi 39 anni, quindi non credo giochi sempre titolare ma fisicamente non lo sposti e vede la porta molto bene. Se sarà impiegato con la Fiorentina nel caso il Paksi passi il turno, non credo giocherà molto ma ha caratteristiche molto importanti per incidere anche in pochi minuti”.

Foto: sito Ungheria