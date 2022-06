Marco Rossi lancia la sfida: “Siamo gli intrusi nel girone ma vogliamo giocarcela”

Alla vigilia della sfida contro l’Italia in conferenza stampa è intervenuto il ct Marco Rossi che ha parlato del girone di Nations League che vede inserite anche Germania e Inghilterra: “Nel calcio se si può parlare di qualche miracolo sportivo difficilmente questo miracolo si può ripetere. Aver fatto tre punti contro l’Inghilterra vuol dire non concludere il girone a zero come tanti avevano pronosticato. Quando si parla di numeri, di statistiche, bisogna essere oggettivi: siamo gli intrusi di questo girone ma siamo qui e vogliamo giocarcela. Vogliamo uscire dal campo a testa alta, sapendo di aver dato tutto. All’Europeo con Francia, Germania e Portogallo siamo arrivati quarti, ma l’Ungheria a fine girone era contenta e questo ci è bastato. Nonostante il nostro livello non sia quello dell’Italia, la nazionale ungherese è seguita da 10 milioni di persone e in proporzione il tifoso ungherese è appassionato come quello italiano”.

Foto: Twitter Ungheria