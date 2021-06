Marco Rossi, ct Ungheria: “La nostra rosa vale 6 milioni di euro, quella di Deschamps 900. Sarà molto difficile”

Marco Rossi, ct italiano dell’Ungheria, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Francia: “I Bleus di Deschamps valgono 900 milioni di euro, noi 6 e sappiamo quindi che sarà una partita molto difficile. La Francia è la mia favorita per la vittoria dell’Europeo, anche perché ha un talento strepitoso come Mbappé oltre a tanti altri grandi campioni. Noi, però, avremo 60.000 tifosi a spingerci”.