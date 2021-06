Marco Rossi: “CR7 grande campione, ma spesso è arrogante. E questo la gente lo nota”

Marco Rossi, CT dell’Ungheria vicino all’impresa della qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e ha spiegato del perchè spesso e volentieri non piace a tutti i tifosi.

Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Cristiano Ronaldo? Non sta a me giudicare il grande campione. E’ un fuoriclasse. Però a volte può essere indisponente e arrogante per come si comporta in campo. Dopo il calcio di rigore segnato contro di noi ha esultato come se avesse segnato in una finale il gol decisivo. E queste cose la gente le nota. Ci sono rimasto male perchè era una gara dove stavamo meritando il pareggio e dove lui aveva fatto male, sbagliando anche un paio di gol semplici per lui. Sarebbe stato più apprezzato se dopo il rigore segnato avesse segnato in maniera più sobria”.