Marco Rossi: “Contro l’Italia servirà la massima umiltà. Non possiamo diventare arroganti”

Domani, l’Italia affronterà l’Ungheria di Marco Rossi, grande sorpresa del gruppo 3 a cui basterà un pareggio per chiudere il girone al primo posto e staccare il pass per le Final Four del prossimo giugno. “Ma servirà massima umiltà – ha detto Rossi in conferenza stampa -. Grazie al grande lavoro dei ragazzi abbiamo dieci punti, ma non possiamo diventare arroganti, possiamo solo raggiungere il successo come squadra, dobbiamo rispettare la maglia che indossiamo. Può succedere di raggiungere le final four, certo, e si raggiungerebbe un livello di entusiasmo mai visto prima”.

Foto: Sito Ungheria