Marco Mancosu ha vinto la sua battaglia, è definitivamente guarito dal cancro

Marco Mancosu ha vinto la sua battaglia, questa mattina è avvenuto il controllo all’Humanitas di Milano per cominciare la chemio – come aveva detto lui stesso -, ma l’esame ha evidenziato una completa guarigione dal cancro. Mancosu dovrà sottoposto a controllo periodico ogni sei mesi, ma il centrocampista del Lecce non necessita di ulteriori cure, né tantomeno di chemio. Il centrocampista classe ’88 può quindi tornare a pensare solo alla sua famiglia e al calcio per avere l’opportunità di riprendersi anche dopo quel rigore fallito nella semifinale playoff contro il Venezia.

Foto: Schermata Youtube Serie A