Marco Bogarelli non ce l’ha fatta. L’ex presidente di Infront, a lungo in prima fila per i diritti televisivi del calcio, è scomparso nella notte a 64 anni. Colpito dal Covid-19, era stato ricoverato a Milano per una polmonite. Alla famiglia Bogarelli, al fratello Bruno, le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

Foto: gettyimages