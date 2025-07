Marco Asensio: l’Inter non c’è, il Fenerbahce sì. E vuole chiudere

11/07/2025 | 11:41:53

Marco Asensio lascerà il Paris Saint-Germain dopo un periodo non certo ricco di soddisfazioni. E adesso sta per prendere una decisione definitiva. Proposto all’Inter fin dallo scorso gennaio, il club nerazzurro mai è uscito allo scoperto in modo concreto, probabilmente perché condizionato dalla posizione di Taremi. E comunque le condizioni non sarebbero state semplici per via dell’ingaggio. Il Fenerbahce invece ha lavorato anche nella notte con il PSG e con l’entourage di Asensio, ora è atteso il via libera definitivo.

