Marciniak torna su Inter-Barcellona del 2025: “Le mie decisioni hanno favorito i catalani”

28/04/2026 | 11:53:06

L’arbitro polacco Szymon Marciniak, è stato intercettato da un tifoso del Barcellona durante un evento in Polonia. Queste le parole dell’arbitro nel video che gira in queste ore sul web:

“A dire il vero, non c’è niente da perdonare. Dal mio punto di vista, non c’è niente da perdonare. Se siamo onesti, le mie decisioni hanno favorito il Barcellona. Non ho concesso un rigore all’Inter, e il VAR mi ha richiamato e mi ha mostrato i replay. In secondo luogo, ho concesso un rigore, e mi hanno corretto perché ero quattro o cinque centimetri fuori dall’area. Se siamo onesti, quelle erano due decisioni a favore del Barcellona, ​​ma il VAR mi ha corretto. Questa è la vita”.

Foto: Instagram Marciniak

