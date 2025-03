Marciniak: “C’era il 99% di un doppio tocco di Julian Alvarez. Il VAR ha controllato a fondo. E’ stato sfortunato”

Szymon Marciniak, esperto arbitro polacco, è intervenuto a Win Win per placare le polemiche dopo la vicenda del gol su rigore annullato a Julian Alvarez, nel derby di Madrid. Il polacco ha ribadito quanto è accaduto in campo: “Sono stato io a informare gli arbitri del VAR che c’era una probabilità del 99% che Alvarez avesse toccato la palla due volte e loro l’hanno controllato a fondo. Il ragazzo è stato davvero sfortunato, mi dispiace, ma le regole sono chiare”.

Il direttore di gara ha poi negato la vicenda legata a Mbappé, in un primo momento il francese sembrava l’unico ad aver visto la dinamica e ad averla segnalata agli arbitri: “È assolutamente falso, Mbappé non mi ha detto che c’erano stati i due tocchi”. Marciniak ha poi voluto ribadire: “Ad essere onesti, non avevo mai affrontato una situazione del genere nella mia carriera arbitrale. I giocatori conoscono le regole”.

Foto: sito Uefa