Marcin Bulka lascia il Nizza per l’Arabia Saudita: ingaggio da sogno in Saudi Pro League

02/07/2025 | 10:46:03

Secondo quanto riportato da Footmercato, il Sunderland aveva individuato in Marcin Bulka la priorità per il ruolo di portiere in questo mercato estivo, ma non è riuscito a competere con l’offerta economica presentata da Neom, neo-promosso in Saudi Pro League. Il portiere polacco di 25 anni è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita, dove lo attende un ingaggio annuo di circa 10 milioni di euro. Il Nizza incasserà circa 16 milioni di euro dalla cessione e reinvestirà parte della somma per l’acquisto di Yehvann Diouf, che dovrebbe arrivare in Costa Azzurra come suo sostituto.

Foto: insta Bulka