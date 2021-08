Marchizza: “L’Empoli voleva me e io volevo l’Empoli. Il mio ruolo? Farò quello che mi viene chiesto”

Riccardo Marchizza, neo-acquisto dell’Empoli, ha parlato oggi nella consueta conferenza stampa di presentazione. Ecco un estratto delle sue parole:

Sulla scelta Empoli

“Loro volevano me e io volevo loro. Sono partito in ritiro con il Sassuolo, ho fatto due settimane con loro e abbiamo preso la decisione di accettare quello che era il progetto Empoli. Mi avevano parlato di un gruppo fantastico e così è stato, credo sia stata la loro forza lo scorso anno. Il mister lo conoscevo perché ci siamo conosciuti alla Roma, già dagli allenamenti mi sono reso conto che sarà un piacere allenarci insieme. Ho parlato coi collaboratori e me l’hanno descritto come un posto bellissimo dove lavorare, con un gruppo di ragazzi predisposti al lavoro e fare del gruppo la prima forza. Noi dobbiamo puntare alla salvezza, visto che siamo una neo promossa. Poi se le cose vanno bene bisogna guardare di partita in partita. La A è un campionato difficile e lo sarà anche per noi. Noi dovremo imporre il nostro gioco e fare della casa la nostra fortezza”.

Sul suo ruolo

“Gli ultimi due anni ho fatto il terzino in un 4-3-3. La scorsa settimana ho fatto il quinto, posso fare anche il terzo come facevo a Crotone. A Sassuolo ho fatto anche il centrale di sinistra. A 23 anni non mi precludo un ruolo ma cerco di fare cosa mi viene chiesto”.

Sull’esordio contro la Lazio

“Ho fatto dieci anni nelle giovanili della Roma e le partite con la Lazio sono sempre speciali. Per noi ogni partita dovrà essere un punto di partenza e cercare di far bene con tutte. I punti pesano dalla prima giornata, dovremo essere bravi a cercare di fare bene”.ù

Foto: Instagram Marchizza