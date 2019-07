Marchisio saluta lo Zenit: “Mi avete fatto sentire importante”

Da lunedì, Claudio Marchisio non è più un giocatore dello Zenit. L’ex centrocampista della Juventus si è liberato a parametro zero dal club russo dopo la scadenza del contratto. Il 33enne ha voluto salutare ed omaggiare la sua ex squadra con un messaggio su Instagram. “Mi avete fatto emozionare in un periodo non facile della mia vita. Mi avete fatto sentire importante, mi avete accolto, mi avete scaldato il cuore. Grazie! Davai Zenit oggi e per sempre”.

Foto Instagram Marchisio