Marchisio ricorda le vittime dell’Heysel: “Perché 39 non sia soltanto un numero”

Il 29 maggio 1985, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juve e Liverpool, a causa di scontri, morirono 39 tifosi bianconeri. La strage dell’Heysel ogni anno invita a riflettere sul valore del calcio e dei tifosi.

Claudio Marchisio, ex bandiera della Juventus, ha postato sui social un suo ricordo delle vittime di quella strage.

Queste le sue parole: “Perché 39 non sia soltanto un numero, ma 39 nomi, 39 volti, 39 vite interrotte in maniera inaccettabile. Un ricordo che non dovrà mai sbiadire”.

Foto: twitter Marchisio