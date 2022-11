Marchisio: “Preferisco il tempo effettivo agli extra recuperi. Gavi e Pedri impressionanti”

Intervenuto a Radio anch’io sport, Claudio Marchisio ha parlato dei Mondiali: “È un Mondiale particolare. La mia attesa era bella alta perché questa competizione arriva straordinariamente a metà dei campionati. Mi aspettavo ritmi più alti e invece stiamo vedendo qualcosa di diverso, con il 50% dei primi tempi che si concludono 0-0″. Inevitabile la domanda sui centrocampisti che più lo hanno colpito in questo Mondiale: “In questo momento abbiamo grande difficoltà economica per arrivare a giocatori come Gavi e Pedri che sono interessantissimi. Sono i due talenti che mi piacciono di più, insieme alla squadra della Spagna che è quella che mi sta piacendo di più. Mi piacerebbe vederli in Italia, chissà più avanti visto che sono giovanissimi”. Conclude con la sua opinione riguardo gli extra recuperi: “C’è stata poca comunicazione perché nessuno sapeva cosa stava per accadere. È un esperimento e alla fine del Mondiale cercheremo di capire i dati. Io sono dell’idea che si debba andare più nella direzione del tempo effettivo rispetto ai recuperi extralarge”.

Foto: Instagram Marchisio