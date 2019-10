Marchisio: “Mi volevano Chelsea e United. Capimmo subito quanto fosse forte Pogba”

Dopo aver dedicato la maggior parte della propria carriera alla Juventus – a eccezioni delle esperienze annuali a Empoli e San Pietroburgo – Claudio Marchisio ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato. Il centrocampista ha ricordato qualche passaggio della sua carriera in un’intervista al Daily Mail: “Da bambino, due dei miei idoli principali – Steven Gerrard e Frank Lampard – giocavano in Premier. Quindi è normale che abbia pensato di giocare nel campionato inglese. Non posso dire d’esser stato vicino ad alcun club britannico, ma su di me c’era l’interesse di Chelsea e Manchester United. La Juventus, però, è sempre stato la mia priorità, quindi le trattative non sono mai effettivamente iniziate. Il mio numero 8 ora è di Ramsey, quindi in buone mani. Se avessi potuto scegliere chi avrebbe dovuto vestirlo, avrei detto lui o un ragazzo promosso dalla Primavera. Pogba? Al primo allenamento insieme, io e Pirlo ci abbiamo messo 15 minuti per capire quanto fosse forte. Per fortuna, sia Conte che Allegri hanno trovato il modo di mettere tutti in campo: io, Pogba, Pirlo e pure Vidal“.

Foto: twitter Juventus