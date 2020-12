Marchisio: “Messi è genialità, Cristiano è atletismo. Un duello fantastico”

Intervistato dal quotidiano catalano, Sport, Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha presentato la gara tra Barcellona e Juventus, ribadendo il suo concetto tra l’eterna rivalità tra Messi e Ronaldo.

Queste le sue parole: “La Juve oggi è una squadra che continua a cercare la sua identità, è in costruzione, non parlo di gioco, ma di carattere e carisma. In questo momento, oltre al ruolo di Pirlo e dei suoi collaboratori, sarà determinante anche il contributo dei capi di spogliatoio come Chiellini, Buffon, Bonucci e Cristiano”.

Sul confronto Messi-Ronaldo: “Cristiano Ronaldo è un vero atleta, Messi un genio. È inutile dover scegliere tra due campioni che stanno continuando a scrivere la storia del nostro sport”.

