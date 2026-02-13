Marchisio: “L’Inter è la più forte da cinque anni, ma la Juve ha più certezze rispetto a prima”

13/02/2026 | 14:10:23

Claudio Marchisio ha concesso un’intervista a La Repubblica presentando la sfida tra Inter e Juventus: “Non c’è dubbio che da 4 o 5 anni l’Inter sia la squadra più forte, indipendentemente da quanto poco ha vinto. Ma la Juve ci arriva in maniera diversa rispetto a com’era prima di Natale. Ha più certezze. La rivalità tra le 2 squadre? È la nostra cultura a volere due entità contrapposte anche fuori dal campo. Finché rimane nella sua specificità questo tipo di rivalità mi piace perché alimenta la passione, se sfocia in altro invece no”.

Foto: Instagram Marchisio