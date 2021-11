Marchisio: “L’Europeo vinto ha nascosto i problemi della Nazionale. Scudetto? Andrà a Milano”

L’ex centrocampista della Juve e della Nazionale, Claudio Marchisio, ha parlato a La Stampa in merito alla Nazionale, costretta ai playoff per andare ai Mondiali in Qatar e anche sulla corsa allo scudetto.

Queste le sue parole: “L’Europeo ha nascosto i problemi della Nazionale. Passare ai playoff non sarà facile. Il principale elemento di fragilità è nella mancanza di un bomber di spessore internazionale. Ma Mancini ha già dimostrato di saper compattare il gruppo e l’ambiente e per marzo vedremo una Nazionale pronta”.